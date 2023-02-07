Президент Естонії підписав указ про відкликання посла в Москві

Раніше рівень дипвідносин між Естонією та Росією понизили до рівня тимчасово повірених у справах.

Президент Естонії Алар Каріс підписав указ про відкликання з посади Надзвичайного та Повноважного Посла Естонської Республіки в РФ Маргуса Лайдре.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на відповідний указ.

У документі також ідеться, що це зроблено на підставі §78 ч. 2 Конституції Естонської Республіки та §41 ч. 3 Закону про дипломатичну службу.

Раніше повідомлялось, що посол Росії в Естонії має залишити країну до 7 лютого.

11 січня естонське МЗС поінформувало російського посла про рішення, відповідно до якого РФ повинна до 1 лютого 2023 року скоротити кількість співробітників свого посольства в Таллінні до 8 дипломатів і 15 відряджених адміністративно-технічних та обслуговуючих працівників. Мета цього кроку – “добитися паритету чи еквівалентності у чисельності посад у посольстві”, в результаті чого “кількість існуючих посад у російських та естонських представництвах, що діють у столицях, буде урівняна”.

23 cічня Росія викликала посла Естонії Маргуса Лайдре і наказала йому залишити РФ до 7 лютого. Рівень дипвідносин між Естонією та Росією понизили до рівня тимчасово повірених у справах.