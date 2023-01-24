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Посол Росії в Естонії має залишити країну до 7 лютого

“Кроки Росії не завадять нам продовжувати підтримку України".

Посол Росії в Естонії має залишити країну до 7 лютого
Голова МЗС Естонії під час візиту до України
Фото: Українська правда

Посол Росії в Естонії має залишити країну до 7 лютого. Про це пише Politico.

“Кроки Росії не завадять нам продовжувати підтримку України, яка вже майже рік бореться за свій суверенітет і безпеку всіх нас. Ми будемо підтримувати Україну, оскільки Росія планує широкомасштабні атаки, і ми закликаємо інші країни-однодумці збільшити допомогу Україні”, – заявив міністр закордонних справ країни Урмас Рейнсалу.

Після цього міністр закордонних справ сусідньої Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що його країна з 24 лютого також знизить рівень дипломатичних відносин з РФ.

Зі свого боку міністерство закордонних справ Литви висловило “повну солідарність” з Естонією і заявило, що “необґрунтований і невиправданий” крок Росії є “ознакою звичайного відчаю”. Вільнюс уже висилав свого російського посла у квітні після повідомлень про звірства російських солдатів в українському місті Буча.

Нагадаємо, 11 січня естонське МЗС поінформувало російського посла про рішення, відповідно до якого РФ повинна до 1 лютого 2023 року скоротити кількість співробітників свого посольства в Таллінні до 8 дипломатів і 15 відряджених адміністративно-технічних та обслуговуючих працівників. Мета цього кроку – “добитися паритету чи еквівалентності у чисельності посад у посольстві”, в результаті чого “кількість існуючих посад у російських та естонських представництвах, що діють у столицях, буде урівняна”.

23 cічня Росія викликала посла Естонії Маргуса Лайдре і наказала йому залишити РФ до 7 лютого. Рівень дипвідносин між Естонією та Росією понизили до рівня тимчасово повірених у справах.

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