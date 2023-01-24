Це вже другий великий судовий процес у справі про підбурювання до заколоту проти членів групи.

23 січня суд присяжних у США визнав ще чотирьох членів ультраправого воєнізованого угруповання “Oath Keepers” винними у змові про підбурювання до нападу на Капітолій.

Про це пише “Голос Америки”.

Це вже другий великий судовий процес у справі про підбурювання до заколоту проти членів групи, які разом з іншими прихильниками екс-президента Дональда Трампа, атакували Капітолій у спробі завадити Конгресу підтвердити перемогу Джо Байдена на президентських виборах 2020 року.

Засновник угруповання Стюарт Родс та ще один обвинувачений були визнані винними у змові з метою підбурювання на окремому процесі у листопаді. А трьох інших членів – у змові про підбурювання до заколоту. Окрім того, всіх п'ятьох обвинувачених визнали винними у перешкоджанні Конгресу у посвідченні результатів виборів.

Після інциденту в Капітолії загалом було висунуто кримінальні звинувачення проти більше ніж 950 осіб.

Наразі триває третій процес проти п'яти лідерів ультраправого угрупування “Proud Boys”.

Фото: ЕРА/UPG Колишній речник Oath Keepers Джейсон Ван Татенхов cвідчить на спецкомітеті з розслідування штурму Капітолію

У ході судового процесу давали свідчення правоохоронці та кілька соратників “Oath Keepers”, які раніше визнали себе винними в інших злочинах, пов'язаних із нападом на Капітолій.

Зазначимо, що закон, ухвалений у роки Громадянської війни, забороняє змову з метою повалення чи знищення уряду і передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років.

Нагадаємо, генеральний прокурор і голова Мін'юсту Меррік Гарланд заявив, що розслідування штурму Капітолію у США 6 січня 2021 далеке від завершення.