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Чотирьох членів “Oath Keepers” визнали винними у підбурюванні до нападу на Капітолій

Це вже другий великий судовий процес у справі про підбурювання до заколоту проти членів групи.

Чотирьох членів “Oath Keepers” визнали винними у підбурюванні до нападу на Капітолій
Фото: nbcnews.com

23 січня суд присяжних у США визнав ще чотирьох членів ультраправого воєнізованого угруповання “Oath Keepers” винними у змові про підбурювання до нападу на Капітолій.

Про це пише “Голос Америки”.

Це вже другий великий судовий процес у справі про підбурювання до заколоту проти членів групи, які разом з іншими прихильниками екс-президента Дональда Трампа, атакували Капітолій у спробі завадити Конгресу підтвердити перемогу Джо Байдена на президентських виборах 2020 року.

Засновник угруповання Стюарт Родс та ще один обвинувачений були визнані винними у змові з метою підбурювання на окремому процесі у листопаді. А трьох інших членів – у змові про підбурювання до заколоту. Окрім того, всіх п'ятьох обвинувачених визнали винними у перешкоджанні Конгресу у посвідченні результатів виборів.

Після інциденту в Капітолії загалом було висунуто кримінальні звинувачення проти більше ніж 950 осіб.

Наразі триває третій процес проти п'яти лідерів ультраправого угрупування “Proud Boys”.

Колишній речник Oath Keepers Джейсон Ван Татенхов cвідчить на спецкомітеті з розслідування штурму Капітолію
Фото: ЕРА/UPG
Колишній речник Oath Keepers Джейсон Ван Татенхов cвідчить на спецкомітеті з розслідування штурму Капітолію

У ході судового процесу давали свідчення правоохоронці та кілька соратників “Oath Keepers”, які раніше визнали себе винними в інших злочинах, пов'язаних із нападом на Капітолій.

Зазначимо, що закон, ухвалений у роки Громадянської війни, забороняє змову з метою повалення чи знищення уряду і передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років.

Нагадаємо, генеральний прокурор і голова Мін'юсту Меррік Гарланд заявив, що розслідування штурму Капітолію у США 6 січня 2021 далеке від завершення.

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