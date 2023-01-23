В США заарештували колишнього високопасадовця ФБР за підозрою у допомозі російському олігарху Дерипасці в уникненні санкцій

У Нью-Йорку заарештували колишнього спеціального агента відділу контррозвідки ФБР. Його підозрюють в порушенні та змові з метою порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, а також у змові з метою відмивання грошей.

Про це повідомив Департамент юстиції США.

“Як стверджується, Чарльз Макгонігал, колишній високопоставлений чиновник ФБР, і Сергій Шестаков, судовий перекладач, порушили санкції США, погодившись надати послуги Олегу Дерипасці, російському олігарху, який потрапив під санкції. Вони обидва раніше працювали з Дерипаскою, щоб спробувати зняти з нього санкції, і, як державні службовці, вони повинні були знати краще. Цей Офіс продовжуватиме переслідувати тих, хто порушує санкції США, запроваджені у відповідь на воєнні дії Росії в Україні, щоб набити власні кишені”, - повідомив прокурор США Деміан Вільямс.

В свою чергу, помічник відповідального директора ФБР Майкл Дж. Дрісколл сказав, що російські олігархи, такі як Олег Дерипаска, здійснюють глобальний зловмисний вплив від імені Кремля та пов’язані з актами хабарництва, здирництва та насильства.

Відповідно до тверджень, що містяться в обвинувальному акті, у 2014 році президент заблокував усе майно осіб, яких Міністерство фінансів США визнало відповідальними або причетними до дій чи політики, які загрожували безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України.

Це рішення стосувалось і тих, хто матеріально допомагав, спонсорував чи надавав підтримку фізичним або юридичним особам, які займаються такою діяльністю.

6 квітня 2018 року Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) призначило Олега Дерипаску громадянином із особливими правами (SDN), він потрапив під санкції за те, що діяв або мав намір діяти від імені, прямо чи опосередковано, високопоставленої посадової особи уряду Російської Федерації та за діяльність в енергетичному секторі економіки Російської Федерації.

У 2021 році Макгонігал та Шестаков змовилися надавати послуги Дерипасці, порушуючи санкції США, накладені на Дерипаску в 2018 році.

“Зокрема, після переговорів з агентом Дерипаски Макгонігал і Шестаков погодилися та провели розслідування проти конкуруючого російського олігарха в обмін на прихованих платежів від Дерипаски. У рамках своїх переговорів з агентом Дерипаски Макгонігал, Шестаков і агент намагалися приховати причетність Дерипаски, серед іншого, не називаючи Дерипаску в електронних повідомленнях, використовуючи підставні компанії як контрагента у контракті, який окреслював послуги, які мають бути надані, використовуючи підроблений підпис на цьому контракті та використовуючи ті самі підставні компанії для надсилання та отримання платежів від Дерипаски””, - йдеться у повідомленні.

При цьому Макгонігал і Шестаков усвідомлювали, що їхні дії порушують санкції США. Зокрема, у 2019 році Макгонігал і Шестаков працювали від імені Дерипаски в безуспішній спробі домогтися скасування санкцій проти Дерипаски. А у листопаді 2021 року, коли агенти ФБР допитували Шестакова про характер його та Макгонігала відносин з агентом Дерипаски, Шестаков зробив неправдиві заяви в записаному інтерв’ю.

Макгонігал і Шестаков можуть отримати максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. Шестакова також звинувачують у наданні неправдивих свідчень, максимальне покарання за яке становить п'ять років позбавлення волі.

Нагадаємо, США звинувачують російського і британського бізнесменів Владислава Осипова та Річарда Мастерса у сприянні ухиленню від санкцій та відмиванні грошей.