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У Пентагоні заявили, що БМП Bradley прибудуть в Україну у найближчі тижні

Українські військові пройшли кількатижневі тренування на цих системах у Німеччині.

У Пентагоні заявили, що БМП Bradley прибудуть в Україну у найближчі тижні
Фото: EPA/UPG

Перші БМП Bradley мають прибути в Україну у "відносно близькому майбутньому", повідомляє "Голос Америки" з посиланням на слова високопосадовця Пентагону.

Мова йде про найближчі тижні.

“В останньому оголошеному пакеті озброєнь ми зосередились на наданні українцям спроможностей, які вони можуть використати негайно, аби змінити розстановку сил на полі бою”, - додав чиновник Міноборони США.

Відповідно до попередніх двох пакетів допомоги Україні, США оголосили про відправлення 109 бойових машин піхоти Bradley. Ці БМП іще називають "убивцями танків".

Невдовзі для українських військових організували кількатижневі тренування на цій техніці в Німеччині.

Високопосадовець Пентагону зазначив, що після серйозних втрат у Бахмуті Росія намагається посилити свої позиції по всій лінії фронту десятками тисяч мобілізованих. Однак вони погано оснащені та не підготовлені. Таких солдатів РФ відправляє на поле бою.

Попри наступальні операції Росії українські бійці продовжують обороняти Бахмут і тримати стрій.

Нагадаємо, очільник комітету із закордонних справ Конгресу США Майкл Маккол заявив про те, що Сполученим Штатам варто повідомити про згоду передати Україні танки Abrams, щоб змусити ФРН і інші країни ухвалити аналогічні рішення.

Нещожавно Португалія оголосила про пакет допомоги Україні. Йдеться, зокрема, про 14 бронетранспортерів.

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