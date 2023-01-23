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Молдова проведе військові навчання

У них візьмуть участь понад 400 військових.

Молдова проведе військові навчання
Фото: Міноборони Молдови

Молдова 24 січня розпочне військові навчання, які проходитимуть на усіх полігонах країни.

Про це пише NewsMaker.

Навчання проходитимуть з 24 січня до 4 лютого, у них візьмуть участь понад 400 військових. У Міністерстві оборони Молдови додали, що навчання відбудуться з використанням військової техніки.

"Мета навчань - оцінити можливості та практичні навички військовослужбовців - і строковиків, і контрактників", - зазначили у міністерстві.

Під час навчань військові виконуватимуть різні завдання з використанням техніки, надаватимуть першу допомогу й відпрацьовуватимуть дії в умовах хімічної атаки.

"Під час навчань колони військових машин переміщатимуться дорогами від полігону до полігону, у центральних, північних і південних районах країни. У зв'язку з цим просимо громадян не спекулювати на тему навчань", - повідомили у міноборони.

Нагадаємо, що президентка Молдови Майя Санду заявила, що вторгнення Росії в Україну спонукає Молдову задуматися про те, чи потрібно країні відійти від свого конституційно закріпленого нейтралітету.

Також уряд Молдови попросив союзників надати системи ППО для зміцнення протиповітряної оборони країни.

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