Шарль Мішель закликав лідерів ЄС продовжити обговорення спрямування заморожених активів РФ на відновлення України

Президент Європейської Ради Шарль Мішель закликав лідерів країн ЄС продовжувати переговори щодо використання заморожених активів російського центробанку на відновлення України. Таку заяву він зробив у інтервʼю Financial Times.

За словами Мішеля, він хотів би вивчити ідею управління замороженими активами російського центрального банку для отримання прибутку, який потім можна було б спрямувати на відновлення.

"Це питання справедливості та чесності", – цитує FT слова Мішеля в інтерв’ю.

The Guardian зазначає, що в листопаді Європейський Союз заблокував 300 мільярдів євро (326,73 мільярда доларів) резервів російського центрального банку. Також на території ЄС заблоковані майно і активи підсанкційних росіян.