Міністерка фінансів США назвала "складним" встановлення прайскепу на російські нафтопродукти

З 5 лютого має запрацювати два нових обмеження вартості: окремо для дизелю та окремо для мазуту.

Західні країни працюють над структуруванням граничних цін на російські нафтопродукти, але ринки складні і є ймовірність, що все піде не за планом. Таку заяву американської міністерки фінансів Джанет Єллен цитує Reuters.

Прайскеп на сиру російську нафту встановлено з 5 грудня. Він передбачає заборону використання західних морських страхових, фінансових і інших послуг для вантажів нафти, ціна яких перевищує $60 за барель.

З 5 лютого обмеження цін має запрацювати і для нафтопродуктів: дизелю і мазуту. Зараз країни G7 і Австралія фіналізують встановлення двох окремих лімітів: одного для дизелю, іншого для мазуту. Того ж дня, 5 лютого, набуде чинності заборона ЄС на імпорт російського дизельного палива.

Єллен сказала, що встановлення нових граничних цін виявилося "складнішим", ніж для сирої нафти, враховуючи діапазон різних продуктів нафтопереробки та структуру цін, а також важливість забезпечення постійних поставок російського дизельного палива на ринок.

За її словами, країни "наполегливо працювали, щоб з’ясувати, як досягти тих самих цілей".

Водночас вона зазначила, що "завжди існує ймовірність того, що все може піти не за планом, але ми дуже уважно вивчили ці ринки і віримо, що ми збираємося вийти з набором лімітів, які досягнуть тих самих результатів, що ми досягли цього з сирою нафтою".

Нагадаємо, за даними фінських аналітиків, прайскеп на сиру нафту коштує Росії 172 млн доларів на день. Після розширення обмеження цін на продукти нафтопереробки, що набуде чинності 5 лютого, втрата доходів може зрости до 280 млн доларів на день.