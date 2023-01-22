Латвія, Естонія і Литва спільно закликали Німеччину надати Україні танки

Латвія, Естонія та Литва зробили спільний заклик до Німеччини направити свої основні бойові танки в Україну. Країни продовжують тиснути на Берлін, аби той пришвидшився з допомогою, пише Reuters.

"Ми, міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви, закликаємо Німеччину негайно надати Україні танки Leopard. Це потрібно, щоб зупинити російську агресію, допомогти Україні та швидко відновити мир у Європі. Німеччина як провідна європейська держава несе особливу відповідальність у цьому плані", – написав глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу у Twitter.

Заява була зроблена наступного дня після того, як Німеччина та західні союзники не дійшли рішення щодо того, чи погодиться Берлін відправити свої танки Leopard 2 в Україну чи дозволить іншим країнам, які їх мають, зробити це.

20 січня відбулася зустріч Консультаційної групи щодо оборони України у форматі Рамштайн. Очікувалося, що ФРН надасть більше конкретики в питанні постачання танків Leopard 2, необхідних українцям. Однак Німеччина не ухвалила рішення про відправлення танків Leopard до України. Новий міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що ФРН готова прискорити просування питання щодо надання Україні танків Leopard 2, якщо матиме відповідні домовленості із союзниками.

Раніше, за даними ЗМІ, в Німеччині говорили, що готові дати "Леопарди", якщо США виділять Україні танки Abrams. Однак у Пентагоні говорили, що надавати їх нема сенсу, оскільки Abrams важкі й дорогі в обслуговуванні – їм потрібно авіаційне пальне і вони важче маневрують. Європейські Leopard i Challenger, на думку речниці Пентагону, українцям підійдуть більше: вони використовують дизель, їх легше обслуговувати і вони можуть маневрувати великими площами без дозаправки.