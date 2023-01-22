Українські військові пройдуть навчання на танках “Leopard-2” у Польщі, – Резніков

Тренування відбудуться попри те, що рішення про надання німецьких танків ще не було прийнято.

Незабаром розпочнеться тренінг українських військових на “Leopard-2”, попри те, що 20 січня рішення про надання німецьких танків ще не було прийнято.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив в інтерв'ю “Голосу Америки”.

За його словами, українські військові пройдуть навчання на новій техніці у Польщі.

Він назвав це проривом. “Країни, які вже мають танки Leopard-2, можуть розпочати навчальні курси для наших танкістів. Ми почнемо з цього і рухатимемося далі”, – сказав Резніков.

Міністр оборони зазначив, що загалом задоволений результатами зустрічі у Рамштайні.

“Я вважаю, що ключовими моментами цієї зустрічі була єдність у термінах доставки допомоги та підвищення можливостей Збройних сил України продовжувати контрнаступальні операції з метою звільнення тимчасово окупованих територій. Усі раніше оголошені пакети військової допомоги було підтверджено. Крім того, деякі нові пакети обговорювалися за зачиненими дверима, але я поки що не маю права оголошувати про них. Це надихає. Я дуже задоволений”, – сказав він.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив, що Німеччина не ухвалила рішення про відправлення танків Leopard до України.

Найближчим часом військові ЗСУ розпочнуть навчання на танках Challenger 2 у Великобританії. Вже тривають тренування екіпажів важких артилерійських систем, котрі передає Великобританія.

Більше про постачання танків Україні читайте в матеріалі LB.ua “Рамштайн і танки. Боже, бережи короля!”