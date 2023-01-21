Через затор криги біля Києва підтоплено майже 20 будинків

У Київській області через підйом води в річці Десна підтоплено майже 20 будинків.
Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.
В ОВА зазначають, що підйом води стався через затор криги.
“Унаслідок затору льоду спостерігається підйом води в районі населених пунктів Зазим’я, Пухівка та Рожни”, – йдеться у повідомленні.
Зафіксовано підтоплення близько 20 домогосподарств у розташованих поблизу садових товариствах.
Розгорнуто штаб для ліквідації підтоплення і проводиться моніторинг акваторії річки Десна.
Нагадаємо, сапери сьогодні продовжують підривати льодовий затор на Десні, мешканців попередили про вибухи.