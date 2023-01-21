Через затор криги біля Києва підтоплено майже 20 будинків

Розгорнуто штаб для ліквідації підтоплення.

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У Київській області через підйом води в річці Десна підтоплено майже 20 будинків.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

В ОВА зазначають, що підйом води стався через затор криги.

“Унаслідок затору льоду спостерігається підйом води в районі населених пунктів Зазим’я, Пухівка та Рожни”, – йдеться у повідомленні.

Зафіксовано підтоплення близько 20 домогосподарств у розташованих поблизу садових товариствах.

Розгорнуто штаб для ліквідації підтоплення і проводиться моніторинг акваторії річки Десна.

Нагадаємо, сапери сьогодні продовжують підривати льодовий затор на Десні, мешканців попередили про вибухи.