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Пошуковою діяльністю щодо зниклих безвісти займається виключно Уповноважений, – Мінреінтеграції

Лише Уповноважений зі зниклих безвісти наділений правом створювати, очолювати та контролювати роботу пошукових груп.

Пошуковою діяльністю щодо зниклих безвісти займається виключно Уповноважений, – Мінреінтеграції
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківскій області

Пошуковою діяльністю щодо зниклих безвісти займається виключно Уповноважений зі зниклих безвісти.

На цьому наголосили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У Мінреінтеграції зазначили, що на адресу Уповноваженого надходять численні запити від громадян стосовно наявності прав на пошукові операції в інших осіб.

За чинним законодавством, лише Уповноважений зі зниклих безвісти наділений правом створювати, очолювати та контролювати роботу пошукових груп. Будь-які інші особи не вправі створювати та контролювати пошукові групи, щодо зниклих безвісти.

“Маємо практику, коли українські та міжнародні організації залучаються до пошукової діяльності, але все це відбувається за відповідними правилами, за чіткими домовленостями та в межах чинного законодавства. Команда Офісу Уповноваженого завжди відкрита до співпраці”, – зазначив Уповноважений Олег Котенко.

Мінреінтегрції нагадує, що у разі зникнення людини під час бойових дій чи на непідконтрольних територіях слід дотримуватися чіткого алгоритму дій.

“Повідомити про зниклих безвісти можна на гарячу лінію: 0 800 339 247. Написати нам можна у месенджерах на номер: (095) 896-04-21 чи повідомити про зниклого особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26”, – зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, на гарячу лінію Уповноваженого зі зниклих безвісти надійшло понад 50 тисяч звернень.

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