Ворог посилює контроль обліку мирного населення на окупованій Херсонщині, зокрема, створюючи базу даних місць проживання мирних громадян.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

“Ворог посилює контроль обліку мирного населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Зокрема, намагається створити базу даних місць проживання мирних громадян, погрожуючи відключенням від електроенергії”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під виглядом виконання “програми економії електроенергії”, так звана “влада” здійснює примусові заходи щодо підписання “акту про підтвердження фактичного місця проживання громадянина”.

Нагадаємо, що на Херсонщині росіяни групами по 10-15 осіб проводять "мародерські рейди". Вони обшукують порожні помешкання жителів і крадуть усю побутову техніку.