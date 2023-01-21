Нагнітання теми нападу з боку Білорусі є психологічним тиском Росії, - ГУР

Нагнітання теми загрози нападу на Україну з боку Білорусі є російською інформаційно-психологічною операцією (ІПСО).

Про це повідомляє Укрінформ.

“Концептуально нагнітання теми загрози негайної військової загрози з боку Білорусі, як інформувало вже Головне управління розвідки, це, власне, російське ІПСО. Безумовно, про диктатора Лукашенка нам все відомо, про режим у Білорусі. Але є об'єктивні речі: кількість угруповання, готовність сил і засобів та інші моменти, які нам дозволяють стверджувати, що станом на сьогодні загрозі з боку Білорусі повномасштабної наземної операції, її участі на боці Росії немає”, - сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За його словами, якщо ситуація зміниться, відповідна інформація буде.

“Навіть на випадок зміни ситуації Україна готова та відпрацювала всі сценарії. В інтересах саме Путіна і так званої Російської Федерації максимально нагнітати тему саме із Білорусі. Але вже й диктатор Лукашенко не дуже в це грає. Ми нещодавно бачили, як він водив за ніс Лаврова під час зустрічі, і з одного боку, розповідав, як він любить Путіна, а з іншого - сказав, що не бачить загрози з боку України, і що Україна тримається. Тобто, не хоче вживати суїцидальних дій диктатор Лукашенко”, - сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Водночас, відповідаючи на запитання про те, чи дійсно Росія використовує залізничні цистерни для таємного перекидання своїх військовослужбовців на територію білорусі, він зазначив, що з цього приводу була різноманітна інформація.

За словами Юсова, оскільки як до людей до своїх військових рашисти не ставляться, то можуть перевозити не тільки в бензовозах, а й в інших місткостях, призначених для інших рідин.

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що нова російська атака на Україну з боку Білорусі виглядає ймовірнішою наприкінці 2023 року, а не на початку, враховуючи нинішню військову активність Росії у країні. Відстрочені терміни можуть дозволити російській військовій промисловості краще підготуватися до нападу.