Укренерго: дефіцит потужності залишається суттєвим

Споживання електроенергії в Україні у неділю, 22 січня, дещо більше ніж учора. Дефіцит потужності залишається суттєвим.

Про це повідомив пресцентр Укренерго.

Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій. Крім того, по всій території країни тепло змінюється на морози.

Завдяки вихідним, попри похолодання, до всіх обленерго доведені дещо більші, ніж учора, ліміти споживання на всю добу. Нагадуємо, кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту.

Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення. Також у прифронтових районах Донеччини через бойові дії знову були пошкодження у мережах оператора системи розподілу.

Нагадаємо, що 21 січня в Україні зберігався суттєвий дефіцит електроенергії.