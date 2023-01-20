На завтра Києву виділяється 63% від потреби у електропостачанні, - Yasno

Для Дніпра встановлені ліміти покриють трохи більше половини потреб.

На завтра, 21 січня, для Києва встановлено обмеження по електропостачанню у розмірі 927МВт на день (615МВт вночі).

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

Він додав, що встановлене для столиці обмеження закриє 63% потреби у світлі.

Коваленко розповів, що на Дніпро і область виділяється 1123 МВт вдень (1121 МВт вночі). Таким чином, для цього регіона буде закрито 51% потреби.

“За інформацією міністерства, вдалося дещо збільшити генерацію в системі: енергетики відремонтували деякі пошкоджені під час атак підстанції”, - зазначив гендиректор Yasno.

Раніше Укренерго повідомляло, що виробництво електроенергії в Україні зросло, але дефіцит все ще залишається значним.