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“Кіборги” довели, що українці без бою свого не віддадуть, – Зеленський вшанував пам’ять захисників Донецького аеропорту

Бої за Донецькій аеропорт тривали з 26 травня по 22 січня 2015 року.

Сьогодні українці вшановують пам’ять “кіборгів”, які понад 242 дні захищали Донецький аеропорт. Вони стали символом безстрашності та стійкості. Україна пам’ятає кожного героя.

Про це президент Володимир Зеленський написав у Telegram.

"Сьогодні ми вшановуємо пам'ять військових, добровольців та волонтерів, які є символом безстрашності та стійкості. Тих, хто міцніший за бетон. Наших “кіборгів”, які понад 242 дні, міцно тримаючи зброю, доводили: українці без бою свого не віддадуть, не відступлять і будуть захищати свій дім”, – зазначив глава держави.

Фото: Володимир Зеленський

Він подякував захисникам за їхній подвиг.

“Пам'ятаємо кожного героя!", – наголосив президент.

Нагадаємо, з 26 травня по 22 січня 2015 року тривали бої за Донецький аеропорт. Вони закінчились після повного знищення обох терміналів.

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