“Сотні дякую - це не сотні танків”: Зеленський закликав союзників надіслати більше зброї

Президент України Володимир Зеленський закликав союзників невідкладно надіслати Україні більше зброї, попередивши, що “сотні дякую - це не сотні танків”.

Про це він заявив учасникам зустрічі Контактної групи з питань оборони України у німецькому Рамштайні.

Зеленський зазначив, що результати єдності та підтримки союзників видно на полі бою в Україні, але запитав, “чи багато у нас є часу?”

“Ні, терор не допускає дискусій, терор, який спалює місто за містом, стає зухвалим, коли [...] у захисників свободи закінчується зброя проти нього. Війна, розпочата Росією, не допускає зволікань, і я можу вам подякувати сотні разів. Але сотні дякую - це не сотні танків. Ми всі можемо використовувати тисячі слів у дискусіях, але я не можу дати слова замість гармат, які потрібні проти російської артилерії, чи замість зенітних ракет, які потрібні для захисту людей від російських ударів”, – сказав він.

Зеленський сказав, що він “щиро вдячний” за зброю, надану союзниками досі, але “час залишається зброєю Росії”.

“Треба прискорюватися. Час має стати нашою загальною зброєю, як і ППО, і артилерія, і бронетехніка, і танки, про які ми ведемо переговори з вами”, - сказав він.

Нагадаємо, Нідерланди потенційно готові обговорити надання Україні F-16.

Раніше Зеленський закликав обговорити поставку Україні ракет та винищувачів F-16 на наступному "Рамштайні".