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У суботу, 21 січня, у Києві відкриється благодійна виставка робіт “Очі перемоги”

Там можна буде поспілкуватись із художниками, а головне — задонатити, щоб зібрати 400 000 грн на ремонт 14 навчальних дронів.

У суботу, 21 січня, у Києві відкриється благодійна виставка робіт “Очі перемоги”
Фото: Squat 17b

У суботу, 21 січня, о 15:00 у Києві за адресою  Терещенківська, 17-Б (культурний простір Squat 17b) відкриється благодійна виставка робіт “Очі перемоги”. 

Про це у Facebook повідомили організатори виставки. 

“24 лютого 2022 року кардинально змінило наше життя, не тільки наше, а всього Світу. Ми почали по іншому сприймати слова "вихід", "прильот", "турнікет", "град", "ураган", абсолютно інший асоціативний ряд стали викликати топоніми Ірпінь, Буча, Маріуполь, Чорнобаївка”, - йдеться в дописі. 

Зазначається, що ця війна інакша, адже через кількість інформаційних ресурсів та технічних розробок ми її не уявляємо, а можемо бачити постійно в онлайн режимі, зокрема завдяки безпілотним літальним апаратам. 

“Звісно це дає відбиток для будь-кого й не оминає художників, які також, доступним їм мистецькими інструментами наближають перемогу, беручи  участь у  благодійних аукціонах, зборах, волонтерських інціативах, збираючи гроші на дрони і не тільки на них”, - зауважують організатори. 

Повідомляється, що концертний майданчик Squat 17b разом із 12 художниками (Андрій Сидоренко, Олександр Грехов, Людмила Раштанова, Dita Galas, Володимир Падун, Людмила Падун, Едуард Потапенков, Олексій Сай, Роман Шостя, Нікіта Тітов, Юрко Журавель, Олекса Манн), організаторами проєкту Центр підготовки операторів БПЛА "Крук" й партнерами Аеророзвідка / Aerorozvidka, відкривають виставку робіт під назвою “Очі перемоги”, які саме й демонструють картину нового цивілізаційного явища під час війни.

21 січня відбудеться презентація цієї експозиції, де можна буде поспілкуватись із художниками, а головне — задонатити, щоб зібрати 400 000 грн на ремонт 14 навчальних дронів.

Також ви матимете можливість придбати календарі з роботами  митців та самі репродукції — всі кошти також підуть на ремонт дронів. 

Куратор виставки — Алекс Заклецький. 

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