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​Росіяни завдали артударів по акваторії та береговій смузі Очаківської громади, - Кім

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах було відносно спокійно.

​Росіяни завдали артударів по акваторії та береговій смузі Очаківської громади, - Кім
Ілюстративне фото
Фото: www.facebook.com/lilya.alr

Російські військові знову обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Миколаївський район. Учора, 19 січня, о 08:07 та 13:00 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії та береговій смузі Очаківської громади. Постраждалих немає", - написав він.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, 17 січня російські окупанти обстріляли Очаківську громаду на Миколаївщині.

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