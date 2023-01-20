​Росіяни завдали артударів по акваторії та береговій смузі Очаківської громади, - Кім

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах було відносно спокійно.

Російські військові знову обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Миколаївський район. Учора, 19 січня, о 08:07 та 13:00 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії та береговій смузі Очаківської громади. Постраждалих немає", - написав він.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, 17 січня російські окупанти обстріляли Очаківську громаду на Миколаївщині.