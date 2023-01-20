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На Дніпропетровщині п'ята за пів року ніч минула без тривог і атак, - ОВА

На Нікопольщинi понад 11 годин сирена попереджала про небезпеку, однак, минулося без обстрілів.

На Дніпропетровщині п'ята за пів року ніч минула без тривог і атак, - ОВА
Валентин Резніченко
Фото: dnipro.tv

На Дніпропетровщині ніч минула без тривог і атак. Це - п’ята ніч без обстрілів за останні пів року на Нікопольщині.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч була спокійною - без ворожих атак. У всіх районах області", - написав він.

Резніков зазначив, що на Нікопольщинi понад 11 годин сирена попереджала про небезпеку, однак, минулося без атак.

"Це - п’ята у районі ніч без обстрілів за останні півроку, відтоді як росіяни почали бити по ньому з РСЗВ та важкої артилерії.

І на цю хвилину усюди тихо", - зазначив Резніков.

Нагадаємо, минулої доби росіяни вночі обстріляли дві громади на Дніпропетровщині - Червоногригорівську та Марганецьку.

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