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Литва придбає ЗСУ оптику, термовізуальні прилади та дрони

Обладнання закуплять у межах великого "летального" пакету допомоги.

Литва придбає ЗСУ оптику, термовізуальні прилади та дрони
Фото: marijampole.lt

Литва інвестує 40 мільйонів євро на підтримку українських військових.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великобританії.

ЗСУ отримає системи “антидрони”, оптику, термовізуальні прилади та дрони.

Крім того, 2 мільйони євро будуть перераховані до Міжнародного фонду Великобританії для фінансування проєктів з придбання важкого озброєння, такого як артилерійські системи та боєприпаси, платформи прямого вогню або бойові броньовані машини. 

Нагадаємо, загальна вартість майбутнього "летального пакету" підтримки Литви становить 125 мільйонів євро. Він також включатиме два гелікоптери Mi-8, десятки зенітних установок і боєприпаси.

Данія, Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Великобританія та Нідерланди 19 cічня підписали спільну заяву, у якій пообіцяли подальшу військову підтримку Україні, яка допоможе Силам оборони перейти від “опору до вигнання російських військ”.

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