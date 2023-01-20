Сальдо розповсюдив фейк, що “вагнерівці” практично знищили в Соледарі 61-ту бригаду

Посол Росії у США маніпулює щодо можливості ЗСУ завдавати ударів по території Криму із американської озброї.

Посол Росії у США Анатолій Антонов маніпулює словами речника МЗС США Неда Прайса щодо можливості ЗСУ завдавати ударів по території Криму із застосуванням американського озброєння.

“Держдеп США своїми словами про Крим, по суті, підштовхує українську владу до вчинення терористичних актів у Росії”, – цитує його Центр протидії дезінформації при РНБО.

Ще одна маніпуляція – від речника президента РФ Дмитра Пєскова. Він заявив, що“чим раніше Україна заявить про свою готовність приймати вимоги російської сторони, то швидше вирішиться конфлікт на українській території, а народ зможе розпочати повноцінне відновлення країни”.

Окрім того, херсонський колаборант Володимир Сальдо розповсюдив фейк, що в Соледарі “вагнерівці” практично знищили 61-ту бригаду ЗСУ, “яка з пафосом, під відеозаписи входила до порожнього Херсона”.

“Воювати з росіянами виявилося важче, ніж записувати псевдогероїчні відеозвіти”, – бреше Сальдо, адже така інформація не відповідає дійсності.

Нагадаємо, раніше посол Росії у Німеччини Сергій Нечаєв розповсюдив маніпуляцію про надання ФРН допомоги Україні. "Постачання німецької зброї, з якої вбивають російських військовослужбовців та цивільне населення Донбасу, пробуджують очевидні історичні паралелі”, заявив він.