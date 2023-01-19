Укрзалізниця призначає новий поїзд №114/113 Львів - Харків. Таким чином розширюється мережа залізничного сполучення для жителів північного Полісся та Волині.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Поїзд вирушатиме з 1 лютого по непарних числах зі Львова о 18:06 через Червоноград, Ковель, Вараш, Сарни, Житомир та інші станції. До столиці він прибуватиме о 09:28, а до Харкова через Ворожбу та Суми - о 19:15.

Зворотно по непарних числах з 3 лютого рейс відправлятиметься з Харкова о 06:52, надаючи жителям Харкова, Сум та інших міст ранкове сполучення з Києвом. Зі столиці о 16:00 поїзд рушає до Житомира, й далі через Полісся з прибуттям до Львова о 07:04.

“Таким чином, жителі північного Полісся та Волині отримають не лише нове сполучення з Сумами, Харковом та іншими містами, а ще й щоденний поїзд до Львова та Києва, оскільки розклад руху нового поїзда №114/113 між Львовом та Києвом такий самий, як й у раніше призначеного поїзда №131/132 Львів - Дніпро”, -зазначили в Укрзалізниці, і нагадали, що обидва поїзди курсують через день.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" напередодні призначила перший швидкісний поїзд до Черкас.