Кияни здали на переробку близько тисячі новорічних дерев

Пункти, в яких приймають сосни та ялинки, працюють в усіх районах Києва.

Цьогоріч від початку роботи пунктів прийому та утилізації хвойних дерев в києві мешканці здали на переробку близько тисячі ялинок та сосен.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Найактивніше дерева здають мешканці Оболонського та Шевченківського районів столиці.

Минулого року киян здали на переробку 8,5 тисячі новорічних дерев, цьогоріч очікується, що кількість буде значно меншою.

Втім, після 19 січня, Водохреща, очікується ще одна хвиля здачі дерев. Ялинки та сосни можна буде здати до 31 січня.

Наразі в Києві працюють 17 пунктів утилізації новорічних ялинок. Локації та контакти відповідальних осіб можна переглянути на мапі.

Зібрані дерева столичні комунальники перероблять на щепу у спеціальному тріскоподрібнювачу. Навесні її використають для зберігання водного балансу лунок вічнозелених рослин, а взимку – для захисту ґрунту від промерзання.

Нагадаємо, 4 січня у Києві розпочали роботу 17 пунктів прийому новорічних ялинок, куди дерева можна здати на екологічну утилізацію.