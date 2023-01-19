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​Німецький виробник Rheinmetall готовий надати Україні понад 100 бойових танків

Rheinmetall може закупити та модернізувати велику кількість британських танків в Омані.

​Німецький виробник Rheinmetall готовий надати Україні понад 100 бойових танків
БМ Leopard 2А6
Фото: veterano.com.ua

Німецький виробник зброї Rheinmetall готовий передати Україні понад 100 бойових танків Leopard 1, Leopard 2 і британські танки Challenger 1, якщо отримає згоду від уряду.

Про це повідомляє видання Handelsblatt.

Зазначається, Rheinmetall може закупити та модернізувати велику кількість британських танків в Омані. Вони можуть бути передані Україні цього року. За таких умов Бундесверу не довелося б відмовлятися від власного озброєння.

Окрім Challenger, Rheinmetall також пропонує постачати Leopard 1 і Leopard 2. Зі старішої моделі Leopard 1 20 основних бойових танків можуть бути переобладнані та продані цього року та ще 80 упродовж 20 місяців.

 

Повідомляється, що Фленсбурзька збройна компанія FFG також має на складі Leopard 1 і може модернізувати їх для України. При цьому поки не зрозуміло, яким чином основний виробник Leopard 2 Krauss-Maffei Wegmann (KMW) може брати участь у можливій поставці.

Нагадаємо, вчора на Всесвітньому економічному форумі у Давосі Олаф Шольц заявив, відповідаючи про постачання танків Leopard 2, що Німеччина продовжить надавати сильну військову підтримку Україні, але ФРН "ніколи нічого не робить сама". 

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