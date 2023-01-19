Найбільше танків Leopard 2 Україні повинні передати Німеччина й Іспанія, – польський генерал

Ці дві країни разом можуть спрямувати Києву приблизно 150 танків.

Найбільше танків Leopard 2 Україні повинні передати країни, які розташовані далеко від лінії фронту. Зокрема, йдеться про Німеччину й Іспанію, які разом можуть спрямувати Києву приблизно 150 танків.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на коментар колишнього командувача Сухопутних військ Польщі, ексзаступника міністра оборони країни генерала Вальдемара Скшипчака.

“Найбільше танків мають надати Україні країни, розташовані якнайдалі від фронту. Польща перебуває на передній лінії, відтак вона не може дати багато танків. Але це можуть зробити Німеччина й Іспанія, яким далеко до фронту. Вони мають зробити найбільший внесок і разом передати приблизно 150 танків”, – зазначив Скшипчак, який є професійним танкістом.

Він зазначив, що формування міжнародної коаліції щодо передачі танків Україні здійснюється у правильному напрямку, але все відбувається “занадто повільно”.

“Загалом рішення вже прийнято, але гальмує реалізація. Україна цих танків потребує негайно, політики не повинні довго дискутувати. Рішення вже мають бути прийняті, а екіпажі танків – негайно розпочати навчання”, – підкреслив танкіст.

Він зауважив, що найкраще, якби це були вже навчені танкісти, які швидко опанують та приймуть танки.

Cкшипчак повідомив, що навчання українських танкістів може відбуватися в навчальних центрах кількох країн, які мають тренажери та симулятори для опанування танків Leopard 2. Він зазначив, що такі центри є в Польщі, Німеччині, Фінляндії тощо. Експерт додав, що одного місяця українським танкістам буде достатньо для опанування військової техніки.

Колишній командувач Сухопутних військ Польщі висловив думку, що міжнародна коаліція повинна була би зібрати разом до 300 танків для України, аби сформувати сильне бронетанкове ядро для протидії російським окупантам.

Польський генерал висловив думку, що Німеччина вже, ймовірно, прийняла для себе рішення про надання дозволу на передачу Україні танків, але вона “не повинна сповільняти цей процес”.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща може передати Україні танки Leopard, не очікуючи на рішення Німеччини. Рішення щодо передачі танків має вирішальне значення для України через ймовірність повторного наступу Росії.