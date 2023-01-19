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Російські обстріли Каховської ГЕС призвели до масової загибелі риби

Це може призвести до зриву нересту навесні 2023 року.

Російські обстріли Каховської ГЕС призвели до масової загибелі риби
Фото: Офіс Генпрокурора

Правоохоронці відкрили провадження через масова загибель риби в річці Дніпро внаслідок обстрілу російськими військовими греблі Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Суспільного резонансу в ЗМІ набув факт масової загибелі риби у нижньому б’єфі річки Дніпро через критичне зниження рівня води.

За даними правоохоронців, внаслідок обстрілу російськими військовими греблі Каховської ГЕС зазнав пошкодження її затворний механізм. Це вплинуло на рівень води у Каховському водосховищі та річці Дніпро, який продовжує стабільно знижуватись.

Екологічна ситуація у водоймі призводить до загибелі водних біоресурсів, що може призвести до зриву нересту навесні 2023 року.

Наразі тривають першочергові слідчі дії з метою встановлення розміру збитків, завданих довкіллю.

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Запорізької обласної прокуратури розпочали кримінальне провадження за фактом за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, збройна агресія Росії завдала шкоди екології України на $46 млрд. Україна вимагатиме компенсації цих збитків.

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