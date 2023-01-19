Головне за ніч. Четвер, 19 січня

Відбиті атаки противника на Донбасі, втрати окупантів, богослужіння Митрополита Епіфанія в Успенському соборі, 125 млн доларів на електричне обладнання від США.

Росія готується до активізації дій на південному напрямку, повідомив речник обʼєднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін.

Плани щодо ескалації з боку ворога зʼясовуються. Загроза масованих ударів по всій країні залишається.

"Є вірогідність ракетної атаки і авіаційних ударів. Дуже велике прохання до всіх не нехтувати заходами безпеки", – наголосив Єрін.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам’янське, Соледар, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Парасковіївка Донецької області.

Наша авіація протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження противника та три - по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів. В той же час, збито ворожий гелікоптер Ка-52 та БпЛА “Мерлін-ВР”.

Ворог завдав 25 авіаційних ударів та здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання авіаційних та ракетних ударів російською федерацією по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 19 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 760 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила близько 118 530 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

У лікарнях Дніпропетровської області залишаються 24 постраждалих унаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі.

Після ракетного удару люди продовжують звертатися по допомогу до медиків.

“На сьогодні постраждалих вже 80. На стаціонарному лікуванні залишається 21 дорослий та троє дітей”, – повідомили в обласній державній адміністрації.

В ОДА зазначили, що одну 19-річну дівчину направили до Львова.

США надають Україні 125 млн доларів на електричне обладнання та інші матеріали, щоб допомогти енергетикам відновлюватись після російських обстрілів.

USAID планує використати ці кошти для закупівлі резервного електрообладнання для систем водопостачання та теплопостачання Києва, повідомила адміністраторка USAID Саманта Пауер.

Крім того, ці гроші допоможуть поповнити запаси газових турбін, трансформаторів та іншого життєво необхідного енергетичного обладнання.

Гроші надійдуть із додаткового фінансування України, схваленого Конгресом минулого місяця.

Раніше USAID інвестував 55 млн доларів в інфраструктуру теплопостачання України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц начебто готовий поставити Україні основні бойові танки Leopard, але за однієї умови, пише видання Süddeutschen Zeitung.

“Під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом у вівторок Шольц чітко дав зрозуміти, що Німеччина може піддатися тиску з метою надання допомоги, лише якщо США, у свою чергу, поставлять основні бойові танки типу Abrams”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі невідомо, чи погодяться на це США до зустрічі в Рамштайні цієї п'ятниці.

Докладніше - в нашій новині.

В Успенському соборі Києво-Печерської лаври Митрополит Епіфаній проводить богослужіння з нагоди Богоявлення, Хрещення Господнього.

"У святині українського народу, в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, рідною мовою прославляємо велику подію Богоявлення, Хрещення Господнього: «В Йордані хрестився Ти, Господи, і Троїчне явилося поклоніння, Отцівський бо голос засвідчив про Тебе, улюбленим Тебе Сином іменуючи; і Дух у вигляді голубинім сповістив слова ствердження. Явився Ти, Христе Божий і світ просвітив, слава Тобі». Долучайтеся до всеукраїнської молитви!", - йдеться в описі до прямої трансляції.

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