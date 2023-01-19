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По всій Україні лунала повітряна тривога (оновлено)

Громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

По всій Україні лунала повітряна тривога (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: alerts.in.ua

В України вранці 19 січня було оголошено повітряну тривогу.

Про це свідчить мапа тривог.

Станом на 10:25 повітряну тривогу було оголошено у всіх областях.

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" зафіксувала зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал" (номер RF-92445).  Також у небо підняли літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50У з номером RF-50608.

Тривога тривала близько двох годин. 

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