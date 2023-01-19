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За минулу добу 17 населених пунктів Запоріжжя пережили 153 обстріли росіян, - ОВА

Росія уночі завдала ракетного удару по Матвіївській громаді, ракета С 300 впала у полі.

За минулу добу 17 населених пунктів Запоріжжя пережили 153 обстріли росіян, - ОВА
Фото: defence-ua.com

Вночі росіяни завдали ракетного удару по Матвіївську громаду на Запоріжжі.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух. 

"Звук, який сколихнув серед ночі обласний центр - це ворожий вогонь, спрямований на Матвіївську громаду. Як зазначить окупант у своїх брехливих зведеннях, він цілив у надважливий стратегічний об'єкт. Але ракета С 300 впала у полі, від її вибуху у місцевому освітньому закладі та будівлях поруч вибило всі вікна", - написав він.

На щастя, обійшлося без жертв.

Старух також повідомив, що за останню добу 17 населених пунктів області пережили 153 обстріли. Наразі зафіксовано 28 повідомлень про руйнування.

"Ворог продовжує терористичну діяльність, тренуючи професіоналізм своїх убивць на нашій землі. Запускаючи всі види озброєння, у тому числі заборонені міжнародним законодавством запалювальні снаряди по цивільній інфраструктурі та житлових будинках, окупант свідомо йде на воєнні злочини", - наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, 16 січня, російські окупанти обстріли Запорізьку область 130 разів.

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