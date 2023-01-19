Зеленська не відчула у Давосі втоми світу від України

У рамках Всесвітнього економічного форуму не відчувається втоми світу від України.

Про це заявила дружина президента Олена Зеленська заявила під час під час пресконференції на полях в Давосі, пише Укрінформ.

“Говорячи про цей саміт, втоми не відчувається. Можу сказати впевнено. Хоча під час минулого саміту уже ми казали про втому. Це говорить тільки про те, що, можливо, це питання перебільшено, можливо, це частина також якоїсь інформаційної пропаганди агресора, тому що вони дуже хотіли, щоб увесь світ втомився від нас”, – підкреслила перша леді.

Вона додала, що вона особисто відповідає на такі запитання так: “Уявіть, як втомилися українці! Не просто говорити про це, а жити в цьому. І дійсно, що буде, коли ми втомимося остаточно? Я б не хотіла бачити цей день, думаю, ніхто б у світі не хотів бачити цей день”.

Зеленська перебуває у швейцарському Давосі, де бере участь у заходах у рамках Всесвітнього економічного форуму. Вона, зокрема, презентувала на Всесвітньому економічному форумі у Давосі українську формулу миру, яку раніше Президент представив лідерам G19.

Зазначимо, Росія часто розповсюджує маніпулятивну інформацію про втому світу від війни в Україні.