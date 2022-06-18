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Російські медіа перекрутили слова Джонсона про “втому від українського питання”, – Центр протидії дезінформації

Очільник британського уряду заявив: “коли настане втома від українського питання, дуже важливо показати, що ми з ними надовго".

Російські медіа перекрутили слова Джонсона про “втому від українського питання”, – Центр протидії дезінформації
Фото: ОПУ

Російські медіа перекрутили слова прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона про “втому від українського питання”.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Очільник британського уряду заявив: “коли настане втома від українського питання, дуже важливо показати, що ми з ними надовго ... Україна може перемогти і переможе”.

Росіяни натомість подали його слова так: “у світі з’являється втома від теми України”.

Окрім того, віце-прем’єр РФ Юрій Борисов заявив, що “передача Україні радянської та російської військової техніки є порушенням міжнародних зобов’язань... (оскільки) постачання зброї передбачає заборону на її передачу, тому рф знищуватиме техніку ще до її потрапляння на поле бою”.

А посол Росії у США Анатолій Антонов сказав таке: “українська криза стала наслідком занепаду американоцентричної моделі світового порядку та крахом спроб США нав’язати лідерство всім державам. Наразі негативні наслідки цього поширюються по всьому світу”.

Нагадаємо, вчора Джонсон вдруге приїхав до Києва на зустріч із президентом Володимиром Зеленським, скасувавши участь у конференції в Донкастері.

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