Також було зруйновано низку об’єктів інфраструктури.

Жертвами обстрілів російських окупантів стали 55 мешканців Одеської області.

Про це повідомили в Офісі президента України.

Під час візиту до Одещини президента Володимира Зеленського ознайомили з наслідками ракетних ударів у регіоні.

Фото: president.gov.ua

“Президент також оглянув житловий будинок, у який 23 квітня влучила ракета. Загалом в результаті ворожих обстрілів жертвами стали 55 мешканців регіону, також було зруйновано низку об’єктів інфраструктури”, – йдеться у повідомленні.

Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, Зеленський нині з робочим візитом відвідав Одеську область. Він, зокрема, обговорив з керівництвом області шляхи організації коридору для вивезення агропромислової продукції з портів регіону.