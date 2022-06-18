Зеленський відвідав Одещину, де в портах заблоковано 39 цивільних суден під прапорами 14 країн світу

Під час зустрічі з керівництвом області обговорили шляхи організації коридору для вивезення агропромислової продукції з портів.

Президент Володимир Зеленський нині з робочим візитом відвідав Одеську область.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Під час зустрічі з керівництвом області обговорили шляхи організації коридору для вивезення агропромислової продукції з портів Одещини.

Як повідомив керівник Одеської ОВА Максим Марченко, через російську агресію в портах області заблоковано 39 цивільних суден під прапорами 14 країн світу.

Також керівництво держави та області обговорили питання збору врожаю на Одещині, забезпечення краю сільськогосподарською технікою та соціальне забезпечення внутрішньо переміщених осіб.

Командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа розповів про безпекову ситуацію в акваторії Чорного моря та забезпечення підрозділів ВМС.

На нараді йшлося про роботу промислових підприємств області під час війни.

За інформацією пресслужби Одеської ОВА, глава держави відвідав опорні пункти Нацгвардії та зразки озброєння і стрільбище підрозділів системи МВС в області. Зеленський вручив державні нагороди працівникам підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ.

Нагадаємо, Володимир Зеленський нині також відвідав Миколаївську область. Тут побував на позиціях українських військових та вручив бійцям нагороди.