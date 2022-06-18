​Рамштайн-3. Короткі підсумки
​Рамштайн-3. Короткі підсумки
Андрій Коболєв: Спалювати газ цієї зими, це нерентабельно і недоцільно
Андрій Коболєв: Спалювати газ цієї зими, це нерентабельно і недоцільно
Військово-морські сили ЗСУ поцілили в російський буксир "Васілій Бєх" ракетами "Harpoon". Судно затонуло
Військово-морські сили ЗСУ поцілили в російський буксир "Васілій Бєх" ракетами "Harpoon". Судно затонуло
Мар’яна Безугла: «Моя функція на фронті – комунікація та нагляд»
Мар’яна Безугла: «Моя функція на фронті – комунікація та нагляд»
«Україна може на нас розраховувати». Чим завершилися перемовини Зеленського з лідерами ЄС
«Україна може на нас розраховувати». Чим завершилися перемовини Зеленського з лідерами ЄС
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Українські захисники показали відео влучання ракети в російський буксир "Васілій Бєх"
Українські захисники показали відео влучання ракети в російський буксир "Васілій Бєх"
​Небезпечний паритет, або чому хтось підбадьорює Путіна
​Небезпечний паритет, або чому хтось підбадьорює Путіна
ГоловнаСуспільствоПодії

Зеленський відвідав Одещину, де в портах заблоковано 39 цивільних суден під прапорами 14 країн світу

Під час зустрічі з керівництвом області обговорили шляхи організації коридору для вивезення агропромислової продукції з портів.

Зеленський відвідав Одещину, де в портах заблоковано 39 цивільних суден під прапорами 14 країн світу
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський нині з робочим візитом відвідав Одеську область.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Під час зустрічі з керівництвом області обговорили шляхи організації коридору для вивезення агропромислової продукції з портів Одещини. 

Як повідомив керівник Одеської ОВА Максим Марченко, через російську агресію в портах області заблоковано 39 цивільних суден під прапорами 14 країн світу.

Також керівництво держави та області обговорили питання збору врожаю на Одещині, забезпечення краю сільськогосподарською технікою та соціальне забезпечення внутрішньо переміщених осіб.

Командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа розповів про безпекову ситуацію в акваторії Чорного моря та забезпечення підрозділів ВМС.

На нараді йшлося про роботу промислових підприємств області під час війни.

За інформацією пресслужби Одеської ОВА, глава держави відвідав опорні пункти Нацгвардії та зразки озброєння і стрільбище підрозділів системи МВС в області. Зеленський вручив державні нагороди працівникам підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ.

Нагадаємо, Володимир Зеленський нині також відвідав Миколаївську область. Тут побував на позиціях українських військових та вручив бійцям нагороди.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також