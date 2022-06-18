ЗСУ відбили ворожий штурм у напрямку Сиротиного і завдали значних втрат окупантам у районі Краснопілля, - Генштаб

Українські захисники завдали росіянам значних втрат на Слов'янському напрямку в районі Краснопілля, коли окупанти намагалися провести розвідку боєм.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

На Сєвєродонецькому напрямку вдалося відбити ворожий штурм у напрямку Сиротиного. Також окупанти намагалися вести штурмові дії для встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком, однак успіху не мали.

Станом на 18.00 18 червня ситуація на інших напрямках така:

на Слобожанському рашисти обстрілюють українські підрозділи і намагаються не допустити їхнє просування до державного кордону України.

рашисти обстрілюють українські підрозділи і намагаються не допустити їхнє просування до державного кордону України. на Харківському окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дементіївка, Печеніги, Коробочкіне, Байрак, Верхній Салтів, Харків, Капітолівка та Циркуни.

окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дементіївка, Печеніги, Коробочкіне, Байрак, Верхній Салтів, Харків, Капітолівка та Циркуни. на Слов’янському ворог застосував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Грушуваха, Долина, Моросівка, Пришиб та Чепіль. Загарбники намагаються створити сприятливі умови для продовження своїх наступальних дій на напрямку Ізюм – Слов’янськ.

ворог застосував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах населених пунктів Грушуваха, Долина, Моросівка, Пришиб та Чепіль. Загарбники намагаються створити сприятливі умови для продовження своїх наступальних дій на напрямку Ізюм – Слов’янськ. на Лиманському росіяни застосували артилерію неподалік Маяків.

росіяни застосували артилерію неподалік Маяків. на Сєвєродонецькому окупанти із ствольної та реактивної артилерії продовжили обстріли в районі населених пунктів Метьолкіне, Біла Гора та Устинівка. У результаті вогневого ураження та штурмових дій ворожі підрозділи мають частковий успіх у населеному пункті Метьолкіне, намагаються тут закріпитися.

окупанти із ствольної та реактивної артилерії продовжили обстріли в районі населених пунктів Метьолкіне, Біла Гора та Устинівка. У результаті вогневого ураження та штурмових дій ворожі підрозділи мають частковий успіх у населеному пункті Метьолкіне, намагаються тут закріпитися. на Бахмутському загарбники завдали авіаудару в районі Берестового.

загарбники завдали авіаудару в районі Берестового. на Авдіївському , Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни систематично обстрілюють українські підрозділи, щоб не допустити перегрупування їх на інші напрямки. Також зі ствольної та реактивної артилерії завдав ударів по населених пунктах Желанне, Орлівка, Опитне, Водяне, Новоданилівка, Щербаки, Малинівка та Темирівка.

, та росіяни систематично обстрілюють українські підрозділи, щоб не допустити перегрупування їх на інші напрямки. Також зі ствольної та реактивної артилерії завдав ударів по населених пунктах Желанне, Орлівка, Опитне, Водяне, Новоданилівка, Щербаки, Малинівка та Темирівка. на Південнобузькому та Таврійському напрямках загарбники обстрілювали з артилерії райони Олександрівки, Новогригорівки, Широкого, Квітневого та Первомайського.

та загарбники обстрілювали з артилерії райони Олександрівки, Новогригорівки, Широкого, Квітневого та Первомайського. в акваторії Чорного та Азовського морів зафіксовано перебазування корабельно-катерного складу Чорноморського флоту.

Нагадаємо, сьогодні війська РФ вдарили ракетами по Інгулецькому району Кривого Рогу.

На Донеччині українські захисники збили ворожий літак Су-25, пілот потрапив у полон.