В Одесі можна буде купатися на окремих пляжах

Але в більшості місць Одеси це небезпечно.

Рятувальники визначили пляжі в Одесі, де відпочивальники зможуть купатися.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі спільного телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

"ДСНС визначило ділянки, де можна буде безпечно купатися в морі. Але в більшості місць Одеси на сьогоднішній день це небезпечно", - сказав він.

Так, рятувальники проведуть перевірку пляжів на наявність російських мін та дозволять людям відвідувати повністю розміновані ділянки.

Загалом за даними Міністерства внутрішніх справ близько 270 тис. кв. км української території потребує розмінування.

Нагадаємо, що 11 червня біля узбережжя Одещини виявили російську міну.

Також 11 червня в Одеській області чоловік підірвався на міні, незважаючи на заборону відвідувати пляжі.