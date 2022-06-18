Близько 270 тис. кв. м території України лишається нерозмінованою, – Монастирський

За даними Міністерства внутрішніх справ близько 270 тис. кв.м української території потребує розмінування.

Про це в ефірі національного телемарафону UArazom заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирській.

"Сьогодні ми розуміємо, що потрібно розмінувати приблизно 270 тис. квадратних кілометрів. Це включно з окупованими територіями", – сказав він.

Монастирський додав, що МВС орієнтує підрозділи ДСНС України на проведення первинного оперативного розмінування протягом року. Тобто має бути розмінована дорога між населеними пунктами, повністю розміновано населений пункт, прибудинкові території, а також території навколо населених пунктів.

“Але повне розмінування, яке передбачає дороги, лісосмуги, водойми, займе роки", – наголосив Монастирський.

Нагадаємо, станом на 14 червня під час розмінування Київської, Чернігівської та Сумської областей було очищено від мін та боєприпасів 274 населені пункти.