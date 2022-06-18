Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Мар’яна Безугла: «Моя функція на фронті – комунікація та нагляд»
Мар’яна Безугла: «Моя функція на фронті – комунікація та нагляд»
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Військово-морські сили ЗСУ поцілили в російський буксир "Васілій Бєх" ракетами "Harpoon". Судно затонуло
Військово-морські сили ЗСУ поцілили в російський буксир "Васілій Бєх" ракетами "Harpoon". Судно затонуло
Російські командири втікають із війни, а мобілізованих з ОРДЛО називають "м'ясом", - СБУ
Російські командири втікають із війни, а мобілізованих з ОРДЛО називають "м'ясом", - СБУ
«Україна може на нас розраховувати». Чим завершилися перемовини Зеленського з лідерами ЄС
«Україна може на нас розраховувати». Чим завершилися перемовини Зеленського з лідерами ЄС
Андрій Коболєв: Спалювати газ цієї зими, це нерентабельно і недоцільно
Андрій Коболєв: Спалювати газ цієї зими, це нерентабельно і недоцільно
​Небезпечний паритет, або чому хтось підбадьорює Путіна
​Небезпечний паритет, або чому хтось підбадьорює Путіна
Українські захисники показали відео влучання ракети в російський буксир "Васілій Бєх"
Українські захисники показали відео влучання ракети в російський буксир "Васілій Бєх"
ГоловнаСуспільствоВійна

Близько 270 тис. кв. м території України лишається нерозмінованою, – Монастирський

Включно з окупованими територіями.

Близько 270 тис. кв. м території України лишається нерозмінованою, – Монастирський
Фото: Владислав Кузніченко

За даними Міністерства внутрішніх справ близько 270 тис. кв.м української території потребує розмінування.

Про це в ефірі національного телемарафону UArazom заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирській.

"Сьогодні ми розуміємо, що потрібно розмінувати приблизно 270 тис. квадратних кілометрів. Це включно з окупованими територіями", – сказав він.

Монастирський додав, що МВС орієнтує підрозділи ДСНС України на проведення первинного оперативного розмінування протягом року. Тобто має бути розмінована дорога між населеними пунктами, повністю розміновано населений пункт, прибудинкові території, а також території навколо населених пунктів.

“Але повне розмінування, яке передбачає дороги, лісосмуги, водойми, займе роки", – наголосив Монастирський.

Нагадаємо, станом на 14 червня під час розмінування Київської, Чернігівської та Сумської областей було очищено від мін та боєприпасів 274 населені пункти.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також