Польща закликає запровадити сьомий пакет антиросійських санкцій

Польський уряд закликав до додаткових санкцій проти Росії напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

Про це заявив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна, пише DW.

"На нашу думку, сьомий пакет санкцій має бути запроваджений якомога швидше. Ми повинні продовжувати тиск", - сказав Ясіна.

Заступник міністра закордонних справ Марцін Пшидач зазначив, що шостий пакет санкцій сильно вдарив по Росії, але "ми ще не змогли достатньо послабити Путіна та його військову машину".

"Нам потрібні подальші та жорсткіші санкції", – сказав він.

Шостий санкційний пакет погоджувався з труднощами через питання нафтового ембарго, зокрема через позицію Угорщини. Також під тиском Будапешта із санкційного списку виключили патріарха РПЦ Кирила.

Нагадаємо, що Норвегія ухвалила рішення доєднатись до заборони на імпорт російської нафти.

17 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Європі варто розірвати зв'язки з країною-агресоркою Росією.