Ленд-ліз від США ще не розпочав діяти, – Данілов

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що ленд-ліз від США, який має спростити надання військової допомоги Україні на тлі загрози російського вторгнення, ще не розпочав діяти.

Про це пише liga.net.

"Там є процедура. Ленд-ліз ще не починався. Але саме ухвалення закону про ленд-ліз – дуже позитивне для нас рішення. І ленд-ліз буде, питання – коли. Тут ми повертаємося до того, що на війні у кожного годинники працюють по-різному. Для когось доба це як доба, а для нас це зовсім інші виміри", – сказав Данілов.

Він додав, що ленд-ліз може розпочатися в липні-вересні, тому що є дуже багато чинників, які необхідно врахувати.

"Треба розуміти, що світ не такий великий. Усі знають, що в кого є в країні. Наявність зброї, обладнання для її виготовлення, боєприпасів. Сьогодні так вийшло, що боєприпасів радянського зразка 122-го і 152-го калібру майже не залишилося", – пояснює Данілов.

Водночас він наголосив, що в сучасних умовах ми маємо дякувати країнам, які надають допомогу, і їх дуже багато.

"Дуже багато країн просять не озвучувати військове озброєння, яке вони нам передають. Мине час і буде наша перемога – будемо всім дякувати", – додав Секретар РНБО.

Нагадаємо, Конгрес США підтримав відкриття ленд-лізу для України. Закон було розглянуто Палатою представників та проголосовано 28 квітня.

9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України.

Ленд-ліз – це ухвалена 1941 року система, за якою Штати передавали союзникам у війні ключові боєприпаси, техніку, продовольство та нафтопродукти. Передбачала передачу в безкоштовне користування необхідного військового майна, яке після війни, за потреби, повертали в США. Якщо майно було знищене, то за нього не платили.