РФ планує депортувати жителів Сєвєродонецька, - британська розвідка

Росія в односторонньому порядку оголошує "гуманітарні" коридори нібито для евакуації українців з Сєвєродонецька. Населення міста можуть депортувати вглиб тимчасово окупованої території.

Про це у Twitter повідомляє британська розвідка у своєму звіті про бойові дії в Україні.

"З 14 червня російські офіційні особи стверджують, що вони намагаються створити гуманітарні коридори для евакуації цивільного населення з Сєвєродонецька. Росія має прецедент, як раніше в кампанії в Україні, так і в Сирії, використання оголошених в односторонньому порядку "гуманітарних" коридорів в якості механізму маніпулювання простором бойових дій і примусового переміщення населення", — повідомили в британській розвідці.

У звіті сказано, що жителі Сєвєродонецька з недовірою поставляться до пропозиції росіян. Зараз виходи з міста обмежені зруйнованими мостами, проте "гуманітарні" коридори РФ ведуть у Сватове на Луганщині, тобто вглиб тимчасово окупованої території.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 June 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/rskM8TlJYP — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 18, 2022

Нагадаємо, що вибратися з території сєвєродонецького хімзаводу "Азот" зараз неможливо через небезпеку, спричинену постійними обстрілами та боями.

Також відомо, що у Луганську область щодня привозять нових солдатів росармії - по 30 КамАЗів з особовим складом.