РФ планує депортувати жителів Сєвєродонецька, - британська розвідка

Росія в односторонньому порядку оголошує "гуманітарні" коридори нібито для евакуації українців з Сєвєродонецька. Населення міста можуть депортувати вглиб тимчасово окупованої території.
Про це у Twitter повідомляє британська розвідка у своєму звіті про бойові дії в Україні.
"З 14 червня російські офіційні особи стверджують, що вони намагаються створити гуманітарні коридори для евакуації цивільного населення з Сєвєродонецька. Росія має прецедент, як раніше в кампанії в Україні, так і в Сирії, використання оголошених в односторонньому порядку "гуманітарних" коридорів в якості механізму маніпулювання простором бойових дій і примусового переміщення населення", — повідомили в британській розвідці.
У звіті сказано, що жителі Сєвєродонецька з недовірою поставляться до пропозиції росіян. Зараз виходи з міста обмежені зруйнованими мостами, проте "гуманітарні" коридори РФ ведуть у Сватове на Луганщині, тобто вглиб тимчасово окупованої території.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 June 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 18, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/811YhLUVp2
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/rskM8TlJYP
Нагадаємо, що вибратися з території сєвєродонецького хімзаводу "Азот" зараз неможливо через небезпеку, спричинену постійними обстрілами та боями.
Також відомо, що у Луганську область щодня привозять нових солдатів росармії - по 30 КамАЗів з особовим складом.