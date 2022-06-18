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РФ планує депортувати жителів Сєвєродонецька, - британська розвідка

"Гуманітарні" коридори РФ ведуть у Сватове.

РФ планує депортувати жителів Сєвєродонецька, - британська розвідка
Фото: Луганська ОВА

Росія в односторонньому порядку оголошує "гуманітарні" коридори нібито для евакуації українців з Сєвєродонецька. Населення міста можуть депортувати вглиб тимчасово окупованої території. 

Про це у Twitter повідомляє британська розвідка у своєму звіті про бойові дії в Україні.

"З 14 червня російські офіційні особи стверджують, що вони намагаються створити гуманітарні коридори для евакуації цивільного населення з Сєвєродонецька. Росія має прецедент, як раніше в кампанії в Україні, так і в Сирії, використання оголошених в односторонньому порядку "гуманітарних" коридорів в якості механізму маніпулювання простором бойових дій і примусового переміщення населення", — повідомили в британській розвідці.

У звіті сказано, що жителі Сєвєродонецька з недовірою поставляться до пропозиції росіян. Зараз виходи з міста обмежені зруйнованими мостами, проте "гуманітарні" коридори РФ ведуть у Сватове на Луганщині, тобто вглиб тимчасово окупованої території. 

Нагадаємо, що вибратися з території сєвєродонецького хімзаводу "Азот" зараз неможливо через небезпеку, спричинену постійними обстрілами та боями.

Також відомо, що у Луганську область щодня привозять нових солдатів росармії - по 30 КамАЗів з особовим складом.

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