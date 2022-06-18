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Кремль звільнив командувача ВДВ через великі втрати серед десантників, – ISW

Андрій Сердюков брав участь в анексії Криму у 2014 році. З 2017 року включений в санкційний список України.

 

 

Кремль звільнив командувача ВДВ через великі втрати серед десантників, – ISW
Андрій Сердюков
Фото: interfax.ru

Кремль звільнив командувача ВДВ РФ генерал-полковника Андрія Сердюкова через масові втрати серед російських десантників.

Про це йдеться у звіті Американського інституту дослідження війни (ISW).

Зазначається, що за інформацією речника Одеської ОВА Сергія Братчука, Кремль призначив нинішнього начальника штабу Центрального військового округу генерал-полковника Михайла Теплінського на заміну Сердюкову.

ISW не може незалежно підтвердити цю інформацію. Однак, якщо це правда, Сердюков несе відповідальність за неякісну роботу та великі втрати серед російських підрозділів ВДВ, особливо під час перших операцій навколо Києва. Подальше звільнення та можливі внутрішні чистки вищих російських офіцерів, ймовірно, ще більше знизять професійність російського командування та довіру російських офіцерів.

Сердюков був учасником Першої та Другої чеченських воєн, військової операції РФ у Сирії, також він брав участь в анексії Криму у 2014 році. 

Тим часом, російські війська надалі розгортають додаткові сили для підтримки наступальних операцій у районі Сєвєродонецьк-Лисичанськ, однак оборона України залишається міцною. Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомив, що російські війська перекидають танки, бронетранспортери, інженерну техніку та військову техніку зі Сватового, вздовж російських наземних ліній зв'язку в Луганській області, до Старобільська, за 40 км на схід від Сєвєродонецька.

Користувачі соцмереж повідомили, що російські війська, ймовірно, передислоковують техніку з півночі Харківської області на Донбас, і опублікували кадри російської важкої артилерії, яка прибуває залізницею в Старий Осокол Бєлгородської області 17 червня.

Начальник оборони Великої Британії Тоні Радакін заявив, що потужність російських сил знижується через концентрацію великої чисельності особового складу та військової техніки для досягнення цілей в одному районі. Російські військові зосередили переважну більшість своїх наявних бойових можливостей для захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська коштом інших напрямків просування і несуть при цьому великі втрати.

Нагадаємо, за даними Генштабу України, війська РФ безуспішно штурмують околиці Сєвєродонецька і наступають на Слов’янськ.

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