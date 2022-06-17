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Біля берегу Одещини знищено ворожу міну, - ВМС

Знищена міна дрейфувала біля берегу.

Біля берегу Одещини знищено ворожу міну, - ВМС
Фото: Укрінформ

Під час бойового патрулювання сили оборони виявили дрейфуючу міну поблизу берегів Одещини

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

“Небезпечну знахідку було вчасно ліквідовано підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України”, - йдеться у повідомленні.

ВМС додали, що подібні випадки трапляються вже не вперше, раніше дрейфуючі міни з російським маркуванням були виявлені та знешкоджені біля узбережжя Туреччини та Румунії. 

Пресслужба ВМС наголосила, що використовуючи морські міни, РФ загрожує, в першу чергу, цивільному судноплавству та людському життю.

Нагадаємо, 11 червня до чорноморського узбережжя Одещини знов винесло російську міну. Її виявили всього за 20 метрів від берега. Вона здетонувала просто в морі, ймовірно, після зіткнення з іншим предметом.

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