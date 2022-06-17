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За 17 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини

Ще шість осіб отримали поранення.

За 17 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини
Фото: Донецька ОДА

За сьогодні, 17 червня, росіяни вбили ще чотирьох мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Від рук росіян загинули двоє мирних жителів у Пантелеймонівці, один у Бахмуті та один у Красногорівці.

“Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі”, – повідомив очільник Донеччини.

Нагадаємо, наразі Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 4 509 випадків загибелі та 5 585 випадків поранень цивільного населення України після повномасштабного російського вторгнення.

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