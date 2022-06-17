За 17 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини

За сьогодні, 17 червня, росіяни вбили ще чотирьох мирних жителів Донецької області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Від рук росіян загинули двоє мирних жителів у Пантелеймонівці, один у Бахмуті та один у Красногорівці.
“Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі”, – повідомив очільник Донеччини.
Нагадаємо, наразі Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 4 509 випадків загибелі та 5 585 випадків поранень цивільного населення України після повномасштабного російського вторгнення.