За 17 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини

Ще шість осіб отримали поранення.

За сьогодні, 17 червня, росіяни вбили ще чотирьох мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Від рук росіян загинули двоє мирних жителів у Пантелеймонівці, один у Бахмуті та один у Красногорівці.

“Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі”, – повідомив очільник Донеччини.

Нагадаємо, наразі Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 4 509 випадків загибелі та 5 585 випадків поранень цивільного населення України після повномасштабного російського вторгнення.