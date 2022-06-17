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В ООН назвали кількість загиблих цивільних з початку вторгнення РФ

Більшість смертей та поранень спричинило застосування боєприпасів та вибухових речовин.

В ООН назвали кількість загиблих цивільних з початку вторгнення РФ
Фото: un.org

Наразі Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 4 509 випадків загибелі та 5 585 випадків поранень цивільного населення України після повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомило УВКПЛ.

Згідно з повідомленням, що серед загиблих – 1 747 чоловіків, 1 166 жінок, 124 дівчинки та 129 хлопчиків, а також 41 дитина та 1 302 дорослі особи, стать яких поки що невідома.

Да даними ООН, поранення отримали 1 138 чоловіків, 792 жінки, 125 дівчаток, 166 хлопчиків, а також 172 дитини та 3 192 дорослих, стать яких невідома.

В УВКПЛ зазначають, що більшість смертей і поранень спричинені застосуванням боєприпасів та вибухових речовин із великою площею ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари.

В УВКПЛ вважають, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується, а багато звітів усе ще очікують підтвердження. Це стосується, зокрема, Маріуполя Донецької області, Ізюма Харківської області та Попасної на Луганщині, де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення.

Нагадаємо, ООН буде розслідувати незаконне вивезення українських дітей у Росію та їхнє всиновлення в РФ.

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