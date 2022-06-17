Евакуація з сєвєродонецького "Азоту" неможлива, – Голова Луганської ОВА

Фізично вибратися з території сєвєродонецького хімзаводу "Азот" зараз неможливо через небезпеку, спричинену постійними обстрілами та боями.

Про це повідомив Голова Луганська ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

Зараз в укритті перебувають 568 людей, зокрема 38 дітей.

"Минулого місяця, коли ми пропонували – ці люди від евакуації відмовилися", – проінформував Гайдай.

Наразі вихід із комбінату можливий тільки за умови повного припинення вогню.

Також Голова ОВА повідомив, що, попри спроби окупантів захопити Сєвєродонецьк, місто не заблоковане і комунікація зберігається.

Раніше повідомлялося, що в укриттях підприємства "Азот" у Сєвєродонецьку лишається близько 500 людей.

Перед тим американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті повідомляв, що російські війська продовжують бої за промзону "Азот" у Сєвєродонецьку.