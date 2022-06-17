Евакуація з сєвєродонецького "Азоту" неможлива, – Голова Луганської ОВА

Фізично вибратися з території сєвєродонецького хімзаводу "Азот" зараз неможливо через небезпеку, спричинену постійними обстрілами та боями.
Про це повідомив Голова Луганська ОВА Сергій Гайдай у Telegram.
Зараз в укритті перебувають 568 людей, зокрема 38 дітей.
"Минулого місяця, коли ми пропонували – ці люди від евакуації відмовилися", – проінформував Гайдай.
Наразі вихід із комбінату можливий тільки за умови повного припинення вогню.
Також Голова ОВА повідомив, що, попри спроби окупантів захопити Сєвєродонецьк, місто не заблоковане і комунікація зберігається.
Раніше повідомлялося, що в укриттях підприємства "Азот" у Сєвєродонецьку лишається близько 500 людей.
Перед тим американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті повідомляв, що російські війська продовжують бої за промзону "Азот" у Сєвєродонецьку.