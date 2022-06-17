Сили ППО збили ворожу ракету над Запоріжжям

Сили протиповітряної оборони сьогодні збили російську ракету над Вільнянщиною Запорізької області.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

"Протиповітряна оборона Запорізької області близько 10:00 знешкодила ракету ворога над Вільнянщиною. Інформація уточнюється. За попередньою інформацією жертв і руйнувань немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 червня росіяни накрили ракетами чотири області України - Чернігівську, Львівську, Хмельницьку та Тернопільську.

Згодом стало відомо про роботу сил ППО в областях. Так, в небі над Львівською областю українські захисники збили російську ракету, про приземлення ворожої цілі стало відомо і на Хмельниччині та Тернопільщині.