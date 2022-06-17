На Луганщині ЗСУ підірвали понтонний міст окупантів
На Луганщині ЗСУ підірвали понтонний міст окупантів
Француз на службі російської пропаганди, або новий «диспетчер Карлос»
Француз на службі російської пропаганди, або новий «диспетчер Карлос»
Російські війська за вчора завдали кількох ракетних ударів по Сумщині. Є цивільні жертви
Російські війська за вчора завдали кількох ракетних ударів по Сумщині. Є цивільні жертви
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Нардеп Тищенко передав столичній ТрО неякісні бронежилети, - ЗМІ
Нардеп Тищенко передав столичній ТрО неякісні бронежилети, - ЗМІ
Мар’яна Безугла: «Моя функція на фронті – комунікація та нагляд»
Мар’яна Безугла: «Моя функція на фронті – комунікація та нагляд»
Мер міста Суми підтвердив інформацію про вибухи в місті
Мер міста Суми підтвердив інформацію про вибухи в місті
Киянин з Протасового Яру. Памʼяті Романа Ратушного
Киянин з Протасового Яру. Памʼяті Романа Ратушного
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ГоловнаСуспільствоВійна

​СБУ затримала російського агента

Він розвідував позиції ЗСУ на Сумщині.

​СБУ затримала російського агента
Фото: СБУ

На Сумщині поблизу кордону з РФ СБУ затримала російського агента, який розвідував позиції ЗСУ.

Про це повідомляє спецслужба на своєму офіційному Telegram-каналі.

Контррозвідка Служби безпеки викрила агента спецслужб РФ на проведенні розвідувально-підривної діяльності. Під час спецоперації затримано сумчанина, який передавав ворогу інформацію про дислокацію, озброєння та переміщення підрозділів ЗСУ в прикордонних районах.

"Встановлено, що зрадник був завербований представником російських спецслужб під час повномасштабної агресії Росії проти нашої держави. За завданням загарбників, агент здійснював фото і відеофіксацію розташування оборонних об’єктів та руху української військової техніки", - повідомляє спецслужба.

Одержані матеріали з прив’язкою до місцевості зловмисник передавав своєму куратору через закриті канали електронного зв’язку.

Під час обшуків правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої з доказами злочинної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялось, що на Харківщині затримали російського агента, який здавав ворогу позиції ЗСУ.

Перед тим у Дніпрі затримали агента окупантів, який збирав інформацію щодо розташування об’єктів мобільного зв’язку.

Також у Сербії підтвердили затримання ексголови відділу внутрішньої безпеки СБУ Наумова, який виїхав з України за кілька годин до повномасштабного вторгнення Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також