Він розвідував позиції ЗСУ на Сумщині.

На Сумщині поблизу кордону з РФ СБУ затримала російського агента, який розвідував позиції ЗСУ.

Про це повідомляє спецслужба на своєму офіційному Telegram-каналі.

Контррозвідка Служби безпеки викрила агента спецслужб РФ на проведенні розвідувально-підривної діяльності. Під час спецоперації затримано сумчанина, який передавав ворогу інформацію про дислокацію, озброєння та переміщення підрозділів ЗСУ в прикордонних районах.

"Встановлено, що зрадник був завербований представником російських спецслужб під час повномасштабної агресії Росії проти нашої держави. За завданням загарбників, агент здійснював фото і відеофіксацію розташування оборонних об’єктів та руху української військової техніки", - повідомляє спецслужба.

Одержані матеріали з прив’язкою до місцевості зловмисник передавав своєму куратору через закриті канали електронного зв’язку.

Під час обшуків правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої з доказами злочинної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялось, що на Харківщині затримали російського агента, який здавав ворогу позиції ЗСУ.

Перед тим у Дніпрі затримали агента окупантів, який збирав інформацію щодо розташування об’єктів мобільного зв’язку.

Також у Сербії підтвердили затримання ексголови відділу внутрішньої безпеки СБУ Наумова, який виїхав з України за кілька годин до повномасштабного вторгнення Росії.