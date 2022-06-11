У Дніпрі затримали агента окупантів

СБУ знешкодила російську агентуру, яка планувала коригувати ракетні обстріли Дніпра.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У Дніпрі затримано російського агента, який збирав інформацію щодо розташування об’єктів мобільного зв’язку та українських військових підрозділів. Його «зв’язковим» в рф був один із прокремлівських блогерів, у якого понад 300 тис. підписників. Агент звертався до нього за сприянням у призначені на «посаду» в окупаційній адміністрації у разі захоплення регіону.

Інший зрадник також затриманий на Донеччині. Він передавав ворогу інформацію щодо позицій ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури на території Краматорського району.

Нагадаємо, що співробітники СБУ викрили понад 160 ворожих ДРГ і повідомили про підозри тисячам зловмисників за злочини проти державної безпеки.