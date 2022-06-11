Окупанти не дозволяють маріупольцям забрати речі із вцілілих будинків, - Андрющенко

Загиблих так і продовжують прибирати разом з будівельним сміттям.

Росіяни не дозволяють мешканцям Маріуполя забрати свої речі із вцілілих квартир.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Знесення будинків. Процес через зміну окупаційної влади в Донецькій області значно прискорився. Масово повідомляють про заплановане знесення. Після рішення окупантів про знесення будинків вхід мешканцям до своїх квартир, навіть якщо вони у вцілілій частині будинку, обмежується через "небезпеку". Особисті речі забирати не дозволяють", - повідомив він.

За його словами, при проведенні розбору завалів та знесення будинків територія робіт охороняється окупантами.

"Запроваджено практику чергування медиків для швидкої допомоги МНС-никам. Маріупольці кажуть: запаморочення та гостра реакція шлунку, як наслідок страшних знахідок під завалами, стало масовою реакцією працівників МНС окупантів. Мабуть, через це проведено чергову ротацію особового складу МНС Росії. Навіть нелюди не витримують наслідків свого нелюдства", - додав він.

Андрющенко зазначив, що загиблих так і продовжують прибирати разом з будівельним сміттям.

Нагадаємо, що попри публічне заперечення холери окупанти терміново готують до запуску запуску інфекційне відділення на базі БСМП у Маріуполі.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко говорив про те, що в окупованому місті почалися спалахи інфекційних захворювань – холери, дизентерії, та інших.